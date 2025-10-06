Em alta, Serna vai desfalcar o Fluminense contra o Mirassol e abre disputa no ataque

Keno pode ser o substituto de Serna no Fluminense, contra o Mirassol - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Keno pode ser o substituto de Serna no Fluminense, contra o Mirassol - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense terá o desfalque de Serna para seu próximo compromisso, diante do Mirassol, na próxima quarta-feira (08), fora de casa, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em boa fase, o colombiano foi convocado para defender sua seleção na Data Fifa e levou o terceiro cartão amarelo, ficando suspenso. No último jogo do Tricolor, ele marcou um dos gols da vitória sobre o Atlético-MG. Sem Serna, o técnico Zubeldía terá que achar opções para o ataque, caso queira manter o mesmo esquema de jogo. Veja opções:

Soteldo não foi convocado pela Venezuela e está disponível. Ele vem sofrendo com críticas fortes da torcida tricolor e ainda não conseguiu emplacar no clube. Ele pode ter mais minutos em campo na ausência do colombiano.

Leia também:

▶ Vídeo: confira momento em que policial civil é executado em Piratininga

▶ Maricá oferece mais de 500 vagas de emprego e estágio através da ‘Casa do Trabalhador’ e Sine

Santi Moreno tem apenas quatro jogos desde que chegou, na última janela de transferências. Ele entrou nos minutos finais contra o Galo. Ele não teve muitos jogos com Renato Gaúcho e ainda não teve com Zubeldía.

Riquelme Felipe é uma joia de Xerém. Porém, ainda não foi utilizado pelo novo técnico do Fluminense. Ele gosta de atuar pelos lados, principalmente pela direita, e pode ser uma opção para substituir Serna.

Lavega ficou de fora dos relacionados do último compromisso e teve pouca chance antes da saída de Renato. Ele teve boa atuação diante do Vitória, mas em seguida não teve mais minutos e acabou ficando de fora até do banco.

Por último, vem Keno. Mas é justamente quem melhor aproveitou a oportunidade com o novo comandante até o momento. Ele entrou nos minutos finais contra o Atlético-MG e, em seu primeiro toque na bola, ele marcou o terceiro gol do Fluminense.