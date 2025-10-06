Vídeo: confira momento em que policial civil é executado em Piratininga

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Carlos José Queirós Viana, policial civil de 59 anos, foi executado a tiros na frente de sua casa em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (06); as imagens mostram o momento em que um suspeito passa em um carro branco, que estava estacionado próximo à residência, e dispara contra o agente, que colocava o lixo para fora. Confira as imagens:

Ainda pela manhã, três homens - dois deles policiais militares - foram presos pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG). Eles foram encontrados em um jipe em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante investigações. O veículo Ônix branco, com placas frias de São Paulo, foi encontrado incendiado horas depois.

Três armas foram apreendidas com o trio. A motivação do crime ainda está sendo investigada; a principal linha de investigação seguida pelos agentes é de execução. A hipótese de latrocínio já foi descartada pela equipe responsável pelo caso, de acordo com as investigações.

Carlos José era comissário da 29ª DP (Madureira) e morava em Niterói com a família. Ele deixa a esposa e um casal de filhos.