FAPERJ celebra o Dia Nacional de Doação de Órgãos com ação no Maracanã

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) celebrou o Dia Nacional de Doação de Órgãos com uma ação especial no Maracanã, no último sábado (4/10). Em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e com a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), a iniciativa levou para o gramado uma faixa com a mensagem: “A vida continua através da solidariedade. Doe órgãos, doe vida.”

A ação aconteceu minutos antes da partida entre Fluminense e Atlético-MG, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e teve como objetivo conscientizar o público sobre a importância da doação de órgãos — um gesto que salva vidas. Segundo dados recentes, o Brasil registrou cerca de 15 mil transplantes neste ano, mas 45% das famílias brasileiras ainda recusam a doação.

"Doar órgãos é permitir a continuidade da vida. Precisamos cada vez mais conscientizar a população, em todos os espaços, sobre este gesto de solidariedade que salva o próximo", afirmou Marcos Santos, presidente da Suderj.

A presidente da FAPERJ, Caroline Alves, que já passou por um transplante de fígado, destacou a importância simbólica e humana de levar essa mensagem ao principal palco do futebol brasileiro.

"Levar essa mensagem ao Maracanã, um dos maiores símbolos do Rio e do Brasil, é uma forma poderosa de sensibilizar milhares de pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Embora o Setembro Verde tenha sido o mês dedicado a essa causa, é fundamental lembrar que a conscientização deve acontecer durante todo o ano. A ciência e a vida caminham juntas, e ações como essa ajudam no recomeço de muitas histórias. Assim como eu recebi o “sim” de uma família em um momento de dor, outras pessoas também podem ter essa chance. Seja um doador e ajude a salvar vidas", destacou Caroline.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em unir ciência, saúde e cidadania, ampliando o alcance das campanhas de conscientização e promovendo a cultura da solidariedade entre os fluminenses.