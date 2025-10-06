Flamengo não tem convocados pela primeira vez em 2025 e trabalhará com grupo completo na Data Fifa

Viña, De la Cruz, Arrascaeta e Varela já estiveram nas listas do Uruguai em 2025, mas não foram convocados para amistosos de outubro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Viña, De la Cruz, Arrascaeta e Varela já estiveram nas listas do Uruguai em 2025, mas não foram convocados para amistosos de outubro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Após a derrota do final de semana para o Bahia, o elenco do Flamengo chegou ao Rio nesta segunda-feira (06) e ganhará folga, se reapresentando somente na quarta (08). Pela primeira vez no ano, o Rubro-Negro não teve convocados para a Data Fifa.

Com todos à disposição, o técnico Filipe Luís vai preparar a equipe para a reta final do ano, que reserva a disputa pela ponta do Brasileirão com o Palmeiras e a semifinal da Libertadores, em dois jogos, contra o Racing.

O treinador deve ter também o reforço de Erick Pulgar nos treinamentos. O chileno, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, deve voltar a treinar com o restante do elenco nos próximos dias e fique à disposição para o clássico contra o Botafogo, dia 15 de outubro.

Nas outras três Datas Fifas do ano, o Flamengo foi prejudicado com número significativo de atletas convocados para as seleções brasileira, uruguaia, equatoriana e colombiana. As pausas anteriores foram dedicadas às Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Desta vez, o período será voltado para amistosos.

Jogadores do Flamengo convocados nas últimas Datas Fifa:

17 a 25 de março

➔ Brasil: Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson

➔ Uruguai: Varela, De la Cruz e Arrascaeta

➔ Equador: Plata

2 a 10 de junho

➔ Brasil: Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson

➔ Uruguai: Varela e Arrascaeta

➔ Equador: Plata

1 a 9 de setembro

➔ Brasil: Samuel Lino

➔ Uruguai: Varela, Viña e Arrascaeta

➔ Equador: Plata

➔ Colômbia: Carrascal