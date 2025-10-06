Vasco tem seus dois lateral direitos convocados para respectivas seleções e terá baixas na Data Fifa

Ao final da noite do último domingo (05), o Vasco teve seus dois laterais direitos convocados para a Data Fifa. Paulo Henrique defenderá o Brasil, enquanto Puma Rodríguez estará com o Uruguai. Os dois serão desfalques no Cruzmaltino no período de dez dias sem jogos até o dia 15 de outubro.

Paulo Henrique foi convocado pela primeira vez para a Seleção brasileira. O lateral foi lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti após o corte de Wesley, da Roma, por lesão. Aos 29 anos, o jogador já estava sendo observado pela comissão técnica do treinador italiano e estava na pré-lista das últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, para os jogos contra Chile e Bolívia.

O camisa 96 do Vasco vive grande fase na carreira. Um dos mais regulares da equipe desde 2023, PH cresceu de produção com Fernando Diniz e tem aparecido ainda mais no ataque. Nos últimos dois jogos, ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

Puma Rodríguez é constantemente convocado para a Celeste. O uruguaio vem em boa sequência no Vasco, mesmo atuando improvisado na lateral esquerda. Ele fez boas atuações contra o Flamengo, Cruzeiro e Bahia, chegando a marcar um gol contra os baianos.

O contrato de Puma Rodríguez é válido até o fim de dezembro deste ano. A permanência do atleta ainda é considerada uma incógnita em São Januário. Algumas conversas para a renovação aconteceram em janeiro, mas sem avanço significativo.

Apesar do Vasco celebrar as convocações dos seus dois laterais, a notícia também traz preocupações para a Data Fifa. Além dos jogadores desfalcarem o clube no período de treinamentos, a dupla pode ser desfalque na partida contra o Fortaleza, no dia 15.

PH, um dia antes, estará à disposição da seleção brasileira para enfrentar o Japão. No dia 13, Puma Rodríguez estará com a seleção do Uruguai no duelo contra o Uzbequistão, em amistoso na Malásia. Com isso, é provável que Paulinho, lateral da base do Vasco, seja testado nos treinamentos.