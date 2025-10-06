Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Muro da sede da Gávea amanhece pichado após a derrota contra o Bahia

A pichação destinava ofensas ao atacante Samuel Lino e o presidente do clube Luiz Eduardo Baptista

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de outubro de 2025 - 10:20
Em resposta ao desempenho do time, a pichação chamou o dirigente de “omisso” e o atleta de “peladeiro”
O muro da sede da Gávea amanheceu pichado com ofensas contra o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e o atacante Samuel Lino, após a derrota para o Bahia, em Salvador, neste domingo (5).

O clube carioca perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, depois da derrota de 1 a 0 para o Bahia. Em resposta ao desempenho do time, a pichação chamou o dirigente de “omisso” e o atleta de “peladeiro”.

Samuel Lino desperdiçou uma oportunidade clara de gol durante a partida. Depois de começar bem no Rubro-Negro, o atleta vem sendo alvo de intensas críticas. Mesmo com a reclamação dos torcedores, o atacante já entrou para o clube como a contratação mais cara, com o valor de transferência de 22 milhões de euros fixos, o que corresponde a R$ 143 milhões.

O Flamengo retornará ao campo após a paralisação da Data Fifa. A próxima disputa será contra o Botafogo, no dia 15, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

