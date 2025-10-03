Flamengo tem desfalques por suspensão e deve poupar peças para duelo contra o Bahia
Filipe Luís será obrigado a fazer mudanças e pode ter outras baixas por questões físicas no confronto pelo Brasileirão, no domingo (05)
O Flamengo se prepara para visitar o Bahia, no domingo (05), às 18h30, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís terá desfalques e precisará mudar a equipe que ainda pode sofrer também com problemas físicos da maratona de partidas.
O zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã. Com isso, o Rubro-Negro deve ter Danilo e Ayrton Lucas como titulares.
O único treino acontece no sábado (04) pela manhã, no Ninho do Urubu. A delegação embarca para Salvador logo depois. Com o desgaste de mais um jogo com intervalo curto, Filipe Luís pode voltar a poupar atletas que atuam do meio para frente.
Outro desfalque certo é o volante Erick Pulgar. O chileno está em fase de transição e retornar aos trabalhos com o restante do grupo. O Flamengo conta com seu retorno logo após a Data Fifa. O departamento médico do clube está zerado.
O Fla segue sendo o líder do Campeonato Brasileiro, mas viu a gordura diminuir nas últimas rodadas. São 55 pontos contra 52 do Palmeiras. O Rubro-Negro tem um jogo a menos, enquanto o clube paulista tem dois. O Cruzeiro, que já completou as 26 rodadas, é o terceiro, com 51.