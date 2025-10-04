Sport recua e desiste de pedido de anulação do jogo contra o Fluminense

Após reclamar de dois lances no confronto com o Fluminense na última quarta-feira (1), o Sport desistiu do pedido de anulação do jogo, em que alegava "erro de direito". A decisão aconteceu logo após reunião com Rodrigo Cintra, coordenador geral da comissão de arbitragem, nesta sexta-feira (3).

O primeiro lance questionado pelo Sport seria uma possível expulsão de Ignácio, do tricolor carioca, por um pisão em Barletta no início da jogada do gol de Martinelli, que foi anulado. O segundo lance que gerou inconformidade do clube aconteceu no momento em que o zagueiro tricolor fez falta em Pablo, no início do lance que originou um pênalti para o time carioca.

"Foi um encontro positivo, no qual a comissão nos deu razão, na medida em que alguns erros foram reconhecidos (...) a CBF nos mostrou que o caso não caberia e, após análise com o nosso departamento jurídico, decidimos por não avançar", disse Enrico Ambrogini, diretor geral do Sport em entrevista ao "ge".

Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), só é permitida a anulação de um jogo em caso de erro de direito. Ou seja, se ocorrer interpretação ou aplicação errada das regras do jogo.