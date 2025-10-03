Alex Poatan tenta recuperar cinturão do UFC em revanche contra algoz russo
Evento acontece neste sábado (4), em Las Vegas
Mais um fim de semana se aproxima para movimentar a noite dos fãs de MMA. O brasileiro Alex Poatan, tenta recuperar o cinturão da categoria meio-pesado (93 kg), em uma revanche contra o russo Magomed Ankalaev, neste sábado (4), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Após a vitória de Ankalaev no primeiro confronto entre os dois, a rivalidade entre os lutadores cresceu.
Nos últimos dias os lutadores tiveram uma discussão quando se encontraram no lob de um hotel. Como Poatan só fala português e Magomed russo, os dois usaram o google tradutor em seus celulares para trocar ofensas, o que esquentou ainda mais o clima pré-luta.
Alex já afirmou em entrevistas recentes que estava com alguns problemas físicos e não estava em seu 100% no primeiro confronto entre os dois, ocasião em que, Ankalaev ganhou por decisão majoritária dos juizes e tirou o cinturão de Poatan.
Leia também:
Presidente da Mocidade é preso em ação contra a 'nova cúpula do jogo do bicho'
Faetec abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de educação básica, técnica e superior
Quem também defende seu cinturão nesse UFC 320, é o campeão peso-galo (61 kg), o georgiano Merab Dvalishvili, que luta contra o americano Cody Sandhagen.
Os outros brasileiros que também lutam no evento são André Sergipano, na categoria peso-médio (83,9 kg), e Daniel Willycat, no peso-pena (65,8 kg).
Confira o card completo do evento:
Card Principal - 23 horas
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev (92,7 Kg) x Alex "Poatan" Pereira (92,7 Kg)
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili (61,2 Kg) x Cory Sandhagen (61 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka (93,4 Kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)
Card Preliminar - 19 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Treston Vines (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan (84,1 Kg) x André "Sergipano" Muniz (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Chris Gutierrez (61,6 Kg) x Farid Basharat (61,6 Kg)
Peso-casado (69,4 Kg): Daniel "Willycat" Santos (68,4 Kg) x Joo Sang Yoo (69,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (62,3 Kg)* x Yana Santos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Patchy Mix (61,6 Kg) x Jakub Wiklacz (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Punahele Soriano (77,3 Kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ramiz Brahimaj (77,3 Kg) x Austin Vanderford (77,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Veronica Hardy (56,9 Kg) x Brogan Walker (56,4 Kg)