Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3519 | Euro R$ 6,2858
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Alex Poatan tenta recuperar cinturão do UFC em revanche contra algoz russo

Evento acontece neste sábado (4), em Las Vegas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 20:11
Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320
Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320 -

Mais um fim de semana se aproxima para movimentar a noite dos fãs de MMA. O brasileiro Alex Poatan, tenta recuperar o cinturão da categoria meio-pesado (93 kg), em uma revanche contra o russo Magomed Ankalaev, neste sábado (4), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Após a vitória de Ankalaev no primeiro confronto entre os dois, a rivalidade entre os lutadores cresceu.

Nos últimos dias os lutadores tiveram uma discussão quando se encontraram no lob de um hotel. Como Poatan só fala português e Magomed russo, os dois usaram o google tradutor em seus celulares para trocar ofensas, o que esquentou ainda mais o clima pré-luta. 

Alex já afirmou em entrevistas recentes que estava com alguns problemas físicos e não estava em seu 100% no primeiro confronto entre os dois, ocasião em que, Ankalaev ganhou por decisão majoritária dos juizes e tirou o cinturão de Poatan. 

Leia também: 

Presidente da Mocidade é preso em ação contra a 'nova cúpula do jogo do bicho'

Faetec abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de educação básica, técnica e superior

Encara entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan pós coletiva de imprensa do UFC 320
Encara entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan pós coletiva de imprensa do UFC 320 |  Foto: Jeff Bottari/UFC

Quem também defende seu cinturão nesse UFC 320, é o campeão peso-galo (61 kg), o georgiano Merab Dvalishvili, que luta contra o americano Cody Sandhagen. 

Os outros brasileiros que também lutam no evento são André Sergipano, na categoria peso-médio (83,9 kg), e Daniel Willycat, no peso-pena (65,8 kg). 

Confira o card completo do evento:

Card Principal - 23 horas

Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev (92,7 Kg) x Alex "Poatan" Pereira (92,7 Kg)

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili (61,2 Kg) x Cory Sandhagen (61 Kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka (93,4 Kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66,2 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)

Card Preliminar - 19 horas 

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (84,3 Kg) x Treston Vines (83,9 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan (84,1 Kg) x André "Sergipano" Muniz (84,1 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Chris Gutierrez (61,6 Kg) x Farid Basharat (61,6 Kg)

Peso-casado (69,4 Kg): Daniel "Willycat" Santos (68,4 Kg) x Joo Sang Yoo (69,1 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Macy Chiasson (62,3 Kg)* x Yana Santos (61,2 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Patchy Mix (61,6 Kg) x Jakub Wiklacz (61,6 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Punahele Soriano (77,3 Kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ramiz Brahimaj (77,3 Kg) x Austin Vanderford (77,3 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Veronica Hardy (56,9 Kg) x Brogan Walker (56,4 Kg)

Tags:

Cinturão Luta UFC

Matérias Relacionadas