EUA negam visto a delegação iraniana para sorteio da Copa de 2026

A proibição foi causada por causa das alterações e restrições para a entrada nos EUA, impostas pelo presidente Donald Trump - Foto: Reprodução - Instagram

Os Estados Unidos negaram visto a membros da delegação iraniana que participariam do sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para o próximo dia 5 de dezembro, em território norte-americano. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Federação Iraniana de Futebol, Amir-Mehdi Alawi.

Diversos membros tiveram o visto negado, entre eles o selecionador iraniano, Amir Ghalenoei e o presidente da federação, Mehdi Taj.

De acordo com o jornal iraniano Shargh, o presidente da federação já procurou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, na tentativa de resolver o impasse.

Este não é um caso isolado, desde as restrições de entrada nos Estados Unidos impostas durante o governo Donald Trump, diversos profissionais do esporte têm enfrentado dificuldades para obter visto.

Recentemente, outro atleta que passou por situação semelhante foi o mesatenista brasileiro Hugo Calderano, que não conseguiu disputar o torneio WTT Grand Smash nos Estados Unidos, por problemas burocráticos. Utilizando o passaporte português, o atleta deveria receber autorização eletrônica para ingressar nos EUA, sem precisar de visto. Entretanto, depois de entrar em contato com a Alfândega e Proteção de Fronteiras do seu país, Hugo soube que não receberia permissão porque realizou uma viagem a Cuba em 2023.

De acordo com a Federação Cubana de Voleibol (FCV), houve a negativa de 16 vistos, sendo 12 de jogadoras, dois membros da equipe técnica, um árbitro, além de um dirigente da equipe.

Outra prejudicada pelas medidas de Trump foi a seleção de basquetebol feminina do Senegal, que não obteve permissão para entrar nos EUA e precisou cancelar os 10 dias de estágio entre os dias 22 de junho e 3 de julho.