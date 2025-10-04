Carlinhos de Jesus compartilha evolução após perder movimentos das pernas

Nas redes sociais, o coreógrafo Carlinhos de Jesus divulgou um vídeo de sua sessão de fisioterapia, depois de perder os movimentos das pernas e precisar usar cadeira de rodas para se locomover. As imagens revelam um avanço em sua recuperação.

No vídeo, publicado nesta semana, o famoso surge ao lado do fisioterapeuta José Vicente Martins, fazendo diversas atividades de fortalecimento e coordenação motora, especialmente nos membros inferiores. Os exercícios variam entre movimentos com elásticos, agachamentos e subida em um degrau.

"Minha gente, venho compartilhar com vocês meu progresso com auxílio de muita fisioterapia e acompanhamento médico. Estou muito feliz e confiante de que em breve possa dançar novamente", escreveu o coreógrafo na legenda da postagem.

Carlinhos de Jesus contou aos fãs que foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral, uma inflamação na região lateral do quadril.

Durante uma entrevista ao Fantástico, Carlinhos de Jesus revelou que percebeu que perdia força na perna direita há cerca de três anos. A situação se agravou em junho deste ano, quando apresentou dificuldades para andar e sentia dor.

