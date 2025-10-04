Polícia Civil realiza operação para combater fabricação e comércio de bebidas adulteradas

Esta é mais uma ação realizada pela DRCPIM nesta semana com o objetivo de garantir a segurança para os consumidores - Foto: Divulgação - PCERJ

Esta é mais uma ação realizada pela DRCPIM nesta semana com o objetivo de garantir a segurança para os consumidores - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) deflagraram, neste sábado (04/10), uma operação para combater a fabricação e o comércio de bebidas alcoólicas adulteradas e impróprias para o consumo. Os agentes estão nas ruas na capital e na Baixada Fluminense para cumprir 21 mandados de busca e apreensão. Milhares de garrafas com suspeita de falsificação já foram apreendidas e serão encaminhadas para análise, que vai indicar possíveis irregularidades prejudiciais para os consumidores, como o uso irregular de metanol.

Esta é mais uma ação realizada pela DRCPIM nesta semana com o objetivo de garantir a segurança para os consumidores. Ações de fiscalização vêm ocorrendo deste quarta-feira (01/10), quando as equipes foram a um grande distribuidor de bebidas em Ramos, na Zona Norte, após denúncia de clientes de um estabelecimento na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Na sexta (03/10), os agentes foram a bares e casas noturnas em bairros das zonas Norte e Sul. Mais de 30 estabelecimentos foram verificados nos últimos dias.

Leia também:

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões

Drogas são apreendidas em residência após denúncia em São Pedro da Aldeia



Durante as diligências, os policiais civis encontraram diversas bebidas alcoólicas fora da validade e armazenadas em condições insalubres. A perícia constatou fortes indícios de adulteração em centenas de garrafas de cerveja e destilados.

Ao todo, seis pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Elas vão responder por falsificação ou adulteração de bebida e por crimes contra as relações de consumo.

A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para garantir a saúde e bem-estar da sociedade e reforça o compromisso da instituição no combate à comercialização de produtos falsificados, que geram danos aos consumidores e ao mercado.