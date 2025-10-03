Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3519 | Euro R$ 6,2858
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Kaio Pantaleão é desfalque para encarar o Internacional e Botafogo completa lista de relacionados com garotos da base

Zagueiro sofre com edema no joelho e deve ficar de fora de compromisso do Glorioso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 20:09
Kaio Pantaleão desfalca o Botafogo em jogo contra o Inter
Kaio Pantaleão desfalca o Botafogo em jogo contra o Inter -

O Botafogo não poderá contar com o zagueiro Kaio Pantaleão para o duelo contra o Internacional, neste sábado (04), às 18h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O zagueiro deixou o campo contra o Bahia, no meio de semana, com dores no joelho na reta final do segundo tempo.

Ele passou por exames clínicos e fará uma ressonância antes da partida. Não há, ainda, um diagnóstico da possível lesão, mas ele ainda trata inchaço no local. A tendência é que ele fique de fora e Gabriel Silva seja o substituto.

Com ausências no setor defensivo, o Glorioso terá o zagueiro Justino, no sub-20, para integrar a lista dos atletas que viajam para Porto Alegre. O meia Cauã Zappelini, o lateral-esquerdo Gabriel Abdias e o atacante Kadir também estarão com o elenco principal para a partida.

Leia também:

Comissão de Avaliação para os Jogos Pan-americanos 2031 encerra visita de avaliação no MAC, em Niterói

Mãe e filha são mortas a tiros em Tanguá; ex-companheiro é principal suspeito

Lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Internacional:

• Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan Luca.

• Zagueiros: Barboza, David Ricardo, Gabriel Silva e Justino.

• Laterais: Mateo Ponte, Vitinho e Gabriel Abdias.

• Volantes: Allan, Marlon Freitas e Newton.

• Meias: Cauã Zappelini, Santi Rodríguez e Savarino.

• Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Chris Ramos, Jeffinho, Kadir, Matriani e Matheus Martins.

O Botafogo é o quarto colocado na tabela de classificação com 43 pontos. Se vencer, se mantém na elite da tabela do Brasileirão. O Internacional é 15º com 29.

Tags:

botafogo

Matérias Relacionadas