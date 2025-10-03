Kaio Pantaleão é desfalque para encarar o Internacional e Botafogo completa lista de relacionados com garotos da base
Zagueiro sofre com edema no joelho e deve ficar de fora de compromisso do Glorioso
O Botafogo não poderá contar com o zagueiro Kaio Pantaleão para o duelo contra o Internacional, neste sábado (04), às 18h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O zagueiro deixou o campo contra o Bahia, no meio de semana, com dores no joelho na reta final do segundo tempo.
Ele passou por exames clínicos e fará uma ressonância antes da partida. Não há, ainda, um diagnóstico da possível lesão, mas ele ainda trata inchaço no local. A tendência é que ele fique de fora e Gabriel Silva seja o substituto.
Com ausências no setor defensivo, o Glorioso terá o zagueiro Justino, no sub-20, para integrar a lista dos atletas que viajam para Porto Alegre. O meia Cauã Zappelini, o lateral-esquerdo Gabriel Abdias e o atacante Kadir também estarão com o elenco principal para a partida.
Leia também:
▶ Comissão de Avaliação para os Jogos Pan-americanos 2031 encerra visita de avaliação no MAC, em Niterói
▶ Mãe e filha são mortas a tiros em Tanguá; ex-companheiro é principal suspeito
Lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Internacional:
• Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan Luca.
• Zagueiros: Barboza, David Ricardo, Gabriel Silva e Justino.
• Laterais: Mateo Ponte, Vitinho e Gabriel Abdias.
• Volantes: Allan, Marlon Freitas e Newton.
• Meias: Cauã Zappelini, Santi Rodríguez e Savarino.
• Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Chris Ramos, Jeffinho, Kadir, Matriani e Matheus Martins.
O Botafogo é o quarto colocado na tabela de classificação com 43 pontos. Se vencer, se mantém na elite da tabela do Brasileirão. O Internacional é 15º com 29.