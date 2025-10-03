Fluminense conta com retornos de Samuel Xavier e Thiago Silva para enfrentar o Atlético-MG

O Fluminense encara o Atlético-MG, no sábado (04), às 18h30, no Maracanã. O Tricolor deve ter o retorno de Samuel Xavier e Thiago Silva. Eles treinaram normalmente entre os titulares na última atividade realizada.

No jogo contra o Sport, em Recife, o zagueiro sequer chegou a viajar após deixar o clássico diante do Botafogo com dores musculares. O lateral ficou no banco e entrou nos minutos finais no jogo na Ilha do Retiro.

Sem tempo para treinar, Luis Zubeldía deve manter o mesmo time que utilizou na sua estreia, contra o Alvinegro. O técnico argentino tem dois desfalques certos para enfrentar o Galo: o volante Nonato e o meia Ganso.

A atividade desta sexta-feira (03) foi a última e única realizada na preparação para o jogo, já que o elenco voltou de viagem de Recife recentemente. O treino da última quinta-feira (02) foi mais intenso para os atletas que não jogaram a última rodada, com os titulares fazendo regenerativo.

O Fluminense ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos somados. O Tricolor está a cinco pontos do primeiro time do G-6, na zona de classificação para a Libertadores.