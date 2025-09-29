Flamengo espera o retorno de Pulgar após a Data Fifa

O Flamengo se aproxima de ter novamente o volante Erick Pulgar. O chileno está em reta final de recuperação da fratura no quinto metatarso do pé direito e já iniciou a fase de recondicionamento físico.

Ele pode voltar a ser opção do técnico Filipe Luís logo após a próxima Data Fifa. Ele ainda não realiza atividades com o restante do grupo, mas o retorno deve acontecer de forma gradativa nos próximos dias.

O tempo desse estágio de recuperação costuma ser de duas semanas até que o jogador esteja 100% em condições de servir ao time. Depois, a decisão será do técnico. Antes disso, o volante já fazia treinos no campo, mas acompanhado da fisioterapia.

A primeira partida pós Data Fifa é contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Como será um jogo no sintético do Nilton Santos, a tendência é que o Fla tenha cautela. No entanto, a expectativa é que o jogador fique pelo menos disponível.

Depois disso, o Flamengo tem o confronto direto contra o Palmeiras em casa, dia 19, e abre a semifinal da Libertadores diante do Racing no dia 22, também no Maracanã. O mês de outubro encerra com os duelos contra Fortaleza e a volta diante dos argentinos, ambos fora.