Thiago Silva, do Fluminense, passará por exames após ser substituído por precaução

Thiago Silva passará por exames para saber se desfalca o Fluminense em breve - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, deixou o gramado do Maracanã após ser substituído do clássico contra o Botafogo, e passou a preocupar. Porém, o diagnóstico inicial é menos pior do que parece.

O capitão tricolor passará por exames para saber se há algum problema. Sua saída do jogo, pouco antes do final, foi justamente para evitar que algo mais grave acontecesse. Mesmo que haja algo, a tendência é ser leve.

O diagnóstico final só virá após a realização de novos exames realizados nesta segunda-feira. Ele reclamou de dores no músculo anterior da coxa direita. Thiago Silva deixou o gramado aos 43 minutos do segundo tempo para dar lugar a Ignácio.

Ainda é cedo para dizer se o defensor será preservado ou não para o próximo compromisso do Flu. A partida será contra o Sport, na quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, Thiago Silva ajudou o Fluminense a encerrar uma sequência de nove jogos seguidos sem vencer o rival, sendo oito derrotas consecutivas. Esta era a maior série de triunfos no "Clássico Vovô". A última vitória tricolor tinha sido em junho de 2022. Desde então, foram oito vitórias alvinegras e um empate.