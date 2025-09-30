Desafio dos Fortes: Niterói recebe corrida de rua inédita em novembro

Acontece no domingo, dia 2 de novembro, a primeira edição do Desafio dos Fortes. A corrida de rua estreia em Niterói com duas opções de percurso e premiação em dinheiro. Com opções de percurso de 6,5 km e de 12 km, os corredores terão a oportunidade de participar de uma prova única, que combina esporte e belas paisagens. O trajeto começa em Jurujuba, no Forte do Rio Branco, e segue até a Praia de Piratininga, passando por três praias diferentes - duas delas localizadas dentro da área militar.

Além da corrida, o evento também conta com shows ao vivo e uma área gastronômica repleta de food trucks. "A prova será um trajeto inédito, passando por cenários históricos e naturais únicos: os Fortes Barão do Rio Branco e Imbuí, a revitalizada orla da Lagoa de Piratininga e a Praia de Piratininga. Mais do que uma corrida, o evento será uma grande festa para atletas, corredores e toda a população, celebrando esporte, história e as belezas de Niterói", disse Matheus Vargas, organizador do Desafio dos Fortes.

A prova terá premiação em dinheiro na categoria geral e os participantes recebem medalha de participação e premiação por categoria de gênero e idade. As inscrições já estão abertas pelo site da prova. O Desafio dos Fortes é uma realização da Nacional Soluções e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).