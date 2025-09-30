Maricá terá show de Fábio Jr. para celebrar o Dia do Idoso

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e de Políticas Públicas para a Terceira Idade, vai celebrar o Dia do Idoso com show gratuito do cantor Fábio Júnior, na próxima quarta-feira (01/10), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

"Neste Dia Internacional do Idoso, Maricá celebra a vida e a história com show de Fábio Jr. é o nosso presente para quem contribuiu para a construção da nossa cidade. Um tributo à memória afetiva de toda uma geração e a reafirmação do nosso compromisso com um envelhecimento ativo, digno e feliz", disse o secretário Amarildo Ribeiro da Silva, de Políticas Públicas para a Terceira Idade.

A festa está marcada para começar às 17h. A abertura fica por conta do cantor Otávio Almeida. O Dia do Idoso, que é comemorado todo dia 1º de outubro, foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.