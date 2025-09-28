Popó e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: Lutadores reagem à 'confusão'

O encontro entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, realizado nesse sábado (27), em São Paulo, terminou em um dos episódios mais polêmicos do boxe recente. A luta principal foi encerrada com a desclassificação de Wanderlei, após uso reiterado de cabeçadas, golpe ilegal tanto no MMA quanto no boxe, e vitória decretada para Popó.

O clima já era tenso desde a semana do evento, marcada por provocações entre os dois atletas. Dentro do ringue, Wanderlei perdeu pontos duas vezes pelas infrações e, em seguida, o árbitro central decidiu pela desclassificação. A decisão acirrou os ânimos e deu início a uma briga generalizada envolvendo membros das duas equipes.

Durante a confusão, Wanderlei Silva acabou sendo atingido por um soco de um homem vestido de smoking, identificado como parte da equipe de Popó. O golpe o deixou desacordado e o lutador precisou ser retirado para atendimento médico ainda no ringue. A cena gerou grande repercussão nas redes sociais e repercutiu entre atletas de diferentes modalidades.

A campeã Cris Cyborg lamentou o episódio e criticou o excesso de provocações: “É muito triste acontecer isso no esporte. Os dois fizeram história, cada um no seu”, escreveu. Já Paulo “Borrachinha” Costa classificou o episódio como “ridículo”, destacando a gravidade da briga em um ringue profissional. O ex-lutador Chael Sonnen ironizou o ocorrido: “Wanderlei foi nocauteado por um cara usando smoking. História real.”

