Futebol solidário em Guaxindiba promove arrecadação de alimentos para famílias em vulnerabilidade

A solidariedade e o futebol podem ser aliados poderosos no auxílio de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma prova disso é a partida entre Tô Fraco F.C e Só Joga Bebendo F.C, no próximo domingo (28), em comemoração aos 2.000 gols do centroavante Sergigol, aumentando a tradicional arrecadação de alimentos não perecíveis promovidos pelo Tô Fraco F.C, para família carentes.

O clube de jogadores de futebol amador, Tô Fraco F.C, fundado em 1996, tem o costume de arrecadar um determinado valor entre os jogadores, ex-jogadores e amigos, durante as partidas que ocorrem todo sábado no Campo do Grande em Guaxindiba, em São Gonçalo. O montante arrecadado é revertido na montagem de pelo menos 5 cestas básicas. Esses alimentos são distribuídos para famílias carentes de São Gonçalo e Niterói.

Alimentos são distribuídos para famílias carentes de São Gonçalo e Niterói | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Uma das estrelas do time, o centroavante Luiz Sérgio Gonçalves de Brito, também conhecido como Sergigol, (uma referência ao Gabigol), de 56 anos, coleciona gols em sua trajetória dentro de campo. Após perceber que em breve atingirá o incrível número de 2.000 gols, realizará um jogo em comemoração, mas sem deixar de lado a oportunidade de ajudar o próximo.

“Há alguns anos eu venho anotando os gols que eu faço e como uma brincadeira, no início do ano disse que estava prestes a fazer 2000 gols e que iria realizar um jogo de comemoração em setembro, a ideia tomou corpo e eu resolvi unir à nossa ação social de cada mês pedindo para cada pessoa que for comemorar comigo levar alimentos não perecíveis para podermos aumentar o número de famílias assistidas em outubro”, disse Sergigol que defende a camisa do clube há 16 anos e atualmente é presidente do grupo.

Sergigol comemorará 2.000 gols com jogo beneficente | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A comemoração está marcada para acontecer no próximo domingo (28), às 11h, no mesmo local onde ocorrem as partidas tradicionais, entretanto, como a ideia foi bem aceita, as pessoas já estão realizando as doações antes da hora, aumentando a expectativa sobre o número de cestas básicas que o clube poderá distribuir.

“Já recebi uma média de 20 quilos, antes mesmo do jogo no domingo, às 11h e a minha expectativa é que consigamos pelos menos uns 100 quilos para nossas doações. Com a média de alimentos, espero receber um total de 15 a 10 famílias a mais do que fazemos todo mês”, contou.

Alimentos arrecadados antes da data oficial do jogo | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Pela grandiosidade da comemoração, o evento conta com patrocinadores: Centro educacional Luciete Manhães, Centro educacional Araújo Castro, Top line turismo, Shaolin e Aquiles Bar, Júnior do churrasco restaurante, Delícias da Vanessa, Centro educacional Olivia Lima, Açougue do Pacheco, Segundo expediente Garagem Bar em Santa Isabel, Educandário Martins, Auto escola Sacramento, Flowrescer consultórios, TSV viagens e turismo, Demodê Acessórios, Alegra recreação Padaria fontes do pão em Pacheco e o Centro educacional Aragão Santos.

Serviço:

Jogo entre Tô Fraco F.C e Só Joga Bebendo F.C , em comemoração aos 2.000 gols de Sergigol.

Local: Campo do Grande, em Guaxindiba, São Gonçalo

Data: Domingo (28/9)

Hora: 11h

Arrecadação de alimentos não perecíveis para doação para famílias carentes de São Gonçalo e Niterói.