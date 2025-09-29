Botafogo encara problemas na defesa e sofre três vezes mais gols em sequência recente com Davide

A defesa do Botafogo é o principal problema da equipe na atual temporada. A derrota para o Fluminense, por 2x0, ligou o alerta para o setor defensivo da equipe. O Alvinegro mais que triplicou o número de gols sofridos nos últimos jogos em relação ao início do trabalho do técnico Davide Ancelotti.

A instabilidade vivida é explicada pelas inúmeras lesões dos zagueiros considerados titulares e a falta de sequência entre os homens do setor. O treinador italiano dirigiu o Glorioso em 20 partidas. Na primeira metade, foram apenas quatro gols sofridos. O número foi para 13 nos 10 jogos seguintes.

Antes, o Alvinegro fora vazado por Cruzeiro (duas vezes), Palmeiras e Corinthians. Na atual sequência, o clube só saiu com zerado contra o Atlético-MG - levando gols de LDU, Juventude, Vasco, RB Bragantino, São Paulo, Mirassol, Grêmio e Fluminense.

Além dos quatros zagueiros do elenco (Barboza, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Gabriel Bahia) e de Jair, que deixou o clube, Marçal também chegou a ser testado na posição ao longo da temporada. O lateral, que havia deixado o Alvinegro no fim de 2024, retornou ao clube no final de abril.

Tentando tomar rumo e acertar as falhas, o Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (1º). O Glorioso recebe o Bahia, no Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília). O clube atualmente ocupa a quinta colocação, com 40 pontos.