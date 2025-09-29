Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vasco perde Barros, suspenso, mas pode ter o retorno de Tchê Tchê contra o Palmeiras

Recuperado de lesão na coxa esquerda, volante tem chance de ser relacionado para a partida contra o clube paulista, fora de casa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de setembro de 2025 - 18:24
Tchê Tchê participou normalmente do treino do Vasco nesta segunda (29)
Tchê Tchê participou normalmente do treino do Vasco nesta segunda (29)

O Vasco terá um importante desfalque para enfrentar o Palmeiras, na quarta-feira (1º), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O volante Barros recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

O time está invicto desde que o jogador assumiu a titularidade do meio campo. Por outro lado, Fernando Diniz pode ter o retorno de um jogador que atua justamente na mesma posição. Tchê Tchê está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e participou normalmente da atividade desta segunda (29), no CT Moacyr Barbosa.

O camisa 3 trabalha para ficar à disposição do treinador para o duelo. Ele já havia participado de alguns treinos na última semana e sem restrições. O Vasco fará mais um treino, na parte da manhã de terça (30), antes de viajar para São Paulo. Somente após a atividade a lista de relacionados será definida.

Tchê Tchê sofreu lesão na coxa no dia 24 de agosto, na derrota para o Corinthians pela 21ª rodada. Ele chegou a retornar no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, mas saiu machucado com apenas 13 minutos. O volante estava entregue ao departamento médico, desde então.

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta (1º), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira é o atual terceiro colocado do Brasileirão, com 49 pontos. E o de Fernando Diniz ocupa a 11ª posição, com 30.

