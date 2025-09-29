Jornalista Paulo Soares, o "Amigão", morre aos 63 anos

O jornalista esportivo Paulo Soares era conhecido como ‘Amigão’, da ESPN - Foto: Divulgação/ESPN

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como ‘Amigão’ da ESPN, morreu em São Paulo nesta segunda-feira (29), aos 63 anos. Ele teve falência de múltiplos órgãos.

Soares estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, no Centro da cidade, tratando complicações decorrentes de problemas na coluna.

Nos últimos anos, o apresentador passou por várias cirurgias na coluna vertebral devido a problemas de dor e mobilidade, com objetivo de descomprimir os nervos e melhorar a circulação.

Soares fez história na televisão brasileira ao apresentar as notícias esportivas ao lado do jornalista Antero Greco, que faleceu em maio do ano passado, aos 69 anos, em razão de um tumor no cérebro.

O velório de Paulo Soares está marcado para a tarde desta segunda-feira (29), no Funeral Home, na Bela Vista, Centro de São Paulo.

O jornalista não tinha filhos e deixa a companheira Marlene.