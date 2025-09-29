Segue o líder: Flamengo supera primeiro tempo ruim, reage e vence o Corinthians de virada

Vitória da superação! Após fazer um primeiro tempo ruim, o Flamengo voltou com outra atitude para a segunda etapa e venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, na noite deste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro iniciou a etapa final levando gol de Yuri Alberto logo no primeiro minuto, mas reagiu rapidamente com Arrascaeta e, já nos minutos finais, Luiz Araújo saiu do banco para dar a vitória ao Mengão.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 54 pontos e segue na liderança do Brasileirão, agora com quatro pontos a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o Corinthians segue com 29 pontos, mas agora na 12° posição da tabela.

Sobre o jogo

Jogando em casa, o Corinthians começou o jogo pressionando o Flamengo e criou chances claras para abrir o placar. Contudo, Yuri Alberto foi o principal adversário do próprio time na etapa inicial. O centroavante desperdiçou uma cobrança de pênalti de forma, no mínimo, bizarra: tentou cavar, mas errou a finalização e entregou a bola nas mãos de Rossi, que defendeu a cobrança sentado no chão.

Logo depois, o camisa 9 ainda perdeu outros dois gols em ótimas condições. Dessa forma, o Rubro-Negro começou a gostar da partida e, nos minutos finais, criou três chances de perigo com Emerson Royal, Arrascaeta e Samuel Lino, que chutaram pra fora. O primeiro tempo acabou com o placar em 0 a 0.

Mas, se no primeiro tempo Yuri Alberto foi o grande vilão, no segundo, logo no primeiro minuto, o camisa 9 foi lançado em profundidade, deu lindo drible em Léo Ortiz e superou Rossi, abrindo o placar para o Corinthians. Mas a alegria alvinegra durou pouco. Oito minutos mais tarde, Carrascal encontrou Arrascaeta na meia-lua, que mesmo com pouco espaço, acertou no canto do gol de Hugo Souza e deixou tudo igual na partida.

Com a igualdade, o Rubro-Negro criou três boas chances de virar o jogo e, por fim, após tamanha pressão, aos 41 minutos Plata cobrou o lateral rápido e acionou Carrascal. O colombiano encontrou Luiz Araújo, que dominou e bateu cruzado, sem chances para Hugo Souza, garantindo assim a vitória do Flamengo.