Botafogo entra com ofício na CBF contra arbitragem após empate com o Grêmio

Alvinegro se queixa de falta na origem do lance e imagens inconclusivas de toque no braço de Matheus Martins

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de setembro de 2025 - 20:46
O Botafogo vai entrar com um ofício formal na CBF para se queixar do árbitro Lucas Paulo Torezin. O Glorioso reclama da marcação de pênalti a favor do Grêmio no empate em 1x1, na quarta (24), pelo Brasileirão.

Aos 38 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou uma falta de Arthur Cabral sobre Marcos Rocha, outro lance questionado pelos alvinegros. Na cobrança, a bola bateu no braço esquerdo de Matheus Martins.

A equipe do VAR recomendou revisão no monitor, apontando "ação de bloqueio" de Matheus Martins. Após a checagem na tela, Lucas Paulo Torezin assinalou a penalidade máxima em Porto Alegre. Aos 44 minutos, Tiago Volpi converteu e empatou a partida.

O ofício será entregue pessoalmente por dirigentes do clube na sede da CBF. Antes de protocolar a queixa, entretanto, o Botafogo vai pontuar a situação na reunião semanal com a entidade sobre o desempenho dos árbitros pelo país.

O técnico Davide Ancelotti apontou, durante a coletiva, que ao seu ver, o lance foi definido pela interpretação da arbitragem. A maior queixa do Botafogo sobre o lance é relacionada às imagens disponíveis para análise. O clube considera que elas são inconclusivas para assinalar a marcação da penalidade.

O Botafogo segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos somados. O Alvinegro volta a campo às 16h (de Brasília) de domingo (28), em clássico contra o Fluminense, em partida é válida pela 25ª rodada.

