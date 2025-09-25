Após vitória, Vasco chega a sua maior invencibilidade desde o início do Brasileiro

A vitória do Vasco por 3x1 sobre o Bahia, na quarta (24), em São Januário, foi a sexta partida consecutiva sem derrota do clube. É a melhor fase vascaína desde a chegada do técnico Fernando Diniz, que chegou à maior invencibilidade na temporada desde o começo do Brasileirão.

Até então, as maiores sequências do Vasco sem derrotas na temporada haviam acontecido nos quatro empates contra Grêmio, Del Valle (Sul-Americana), Internacional e CSA (Copa do Brasil) ou no período de três jogos de vitória contra o CSA, empate contra o Galo e goleada sobre o Santos.

A última derrota do Cruzmaltino foi há um mês, dia 24 de agosto, para o Corinthians, dentro de casa. Desde então, são duas vitórias e quatro empates, sendo dois sesses empates que valeram a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Botafogo.

A boa fase foi o suficiente parar levar o Vasco até as semifinais da Copa do Brasil e afastar o clube da zona de rebaixamento. Após bater a equipe baiana, o time subiu de 16º para 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, abrindo cinco pontos de vantagem para o primeiro clube dentro do Z-4, o Vitória.

A sequência também é importante para Fernando Diniz ganhar moral. Em 25 jogos, o triunfo contra o Bahia foi apenas a sétima vitória do técnico, que já empatou nove vezes e perdeu oito. O próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30, em São Januário.