Valendo uma vaga na semifinal da Libertadores, Flamengo encara o Estudiantes em La Plata
Rubro-Negro joga por um empate, após vencer no Maracanã, para avançar de fase
O Flamengo encara o Estudiantes, em La Plata, nesta quinta-feira (25), no jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, no Maracanã, vitória rubro-negra por 2x1. Agora, os cariocas jogam pelo empate para avançar às semifinais da competição.
A equipe argentina precisa vencer. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Se bater o Fla por dois gols ou mais, o Estudiantes avança na Libertadores já no tempo normal.
O Rubro-Negro chega nas quartas de final da Libertadores após uma fase de grupos irregular e uma excelente atuação nas oitavas, quando despachou o Internacional. O Fla não perde há dez jogos e vem de empate com o Vasco, no domingo (21), pelo Brasileirão.
Filipe Luís deve levar o seguinte time a campo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
O Estudiantes foi o primeiro colocado do grupo A, o mesmo do Botafogo. A equipe argentina eliminou o Cerro Porteño nas oitavas. Atualmente, ocupa a terceira colocação no Campeonato Argentino e vem de vitória sobre o Defensa y Justicia.
O técnico Eduardo Domínguez deve escalar os argentinos dessa forma: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo.
A arbitragem para o confronto é toda chilena. Apita a partida Piero Maza. Ele é auxiliado por Claudio Urrutia e José Retamal. O VAR fica sob comando de José Cabero.