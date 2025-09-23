Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo tem desfalques de última hora para enfrentar o Grêmio em jogo atrasado do Brasileirão

Davide Ancelotti relaciona cinco jovens da base e terá desfalques em duelo em Porto Alegre

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de setembro de 2025 - 23:42
Savarino é desfalque do Botafogo para duelo contra o Grêmio, na quarta (24)
Savarino é desfalque do Botafogo para duelo contra o Grêmio, na quarta (24)

O Botafogo divulgou a lista dos relacionados parar encarar o Grêmio, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre. Davide Ancelotti ganhou quatro desfalques de última hora para a partida.

Savarino e Joaquín Correa sentiram dores musculares. Mastriani está com conjuntivite. Allan foi liberado por questões pessoais. Além deles, o lateral-esquerdo Marçal, os meias Santi Rodríguez e Álvaro Montoro, e o atacante Chris Ramos cumprem suspensão automática.

As novidades do Glorioso são os retornos de Artur, Arthur Cabral e Alex Telles. Todos estão recuperados de lesão. Cinco jovens das categorias de base foram relacionados para o confronto: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Marquinhos, o meia Cauã Zappelini e os atacantes Kauan Toledo e José Kadir.

Leia também:

Veja a lista de relacionados completa:

Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan

Laterais: Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles e Cuiabano

Zagueiros: Kaio Pantaleão, Barboza, David Ricardo, Gabriel Silva e Marquinhos

Volantes: Marlon Freitas e Newton

Meias: Cauã Zappelini

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Jeffinho, Matheus Martins, Kadir Barría e Kauan Toledo

