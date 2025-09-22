De graça: orquestra com jovens de projeto social realiza concerto em São Gonçalo

A Orquestra Jovem da Guanabara irá apresentar pela primeira vez o concerto Rio 40 Graus no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, no próximo dia 5 de outubro, às 11h. Com entrada gratuita, o espetáculo promete emocionar o público com um repertório repleto de brasilidade, reunindo clássicos da música popular em arranjos especiais para orquestra.

Entre as obras que serão interpretadas estão canções como “Oceano”, de Djavan, e “Azul da Cor do Mar”, de Tim Maia. O maestro da orquestra, Henrique Machado, destaca que o concerto Rio 40 Graus tem como propósito representar a riqueza e a diversidade da música brasileira. “Trazer canções que fazem parte da memória afetiva de tantos brasileiros para o universo orquestral é uma forma de aproximar o público desse gênero musical e mostrar a potência dos nossos jovens músicos”, comenta.

Formada por 40 jovens entre 7 e 17 anos, a Orquestra Jovem da Guanabara é uma extensão da Escola de Música e Cidadania – projeto social da Agência do Bem com patrocínio da Petrobras e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que tem como objetivo promover a inclusão social de crianças de baixa renda por meio do ensino musical combinado com atividades interdisciplinares sobre direitos humanos.

Para integrar a orquestra, os alunos passam por um processo de audição e são selecionados de acordo com as habilidades nos instrumentos violino, viola, violoncelo, trompete, trompa, trombone e tuba. Os ensaios do grupo acontecem duas vezes na semana, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, no Centro do Rio de Janeiro, e os músicos mirins, além de receberem todo o suporte para se desenvolver profissionalmente, também ganham bolsa-auxílio e figurinos de gala para as apresentações.

Concerto da Orquestra Jovem da Guanabara

Data: 5 de outubro

Horário: 11h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo (R. Dr. Felíciano Sodré, 100 - Centro)

Entrada gratuita