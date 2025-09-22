Conmebol oficializa anulação da expulsão de Gonzalo Plata, do Flamengo

Expulsão de Plata foi anulada e ele pode defender o Flamengo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Expulsão de Plata foi anulada e ele pode defender o Flamengo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A Conmebol oficializou, nesta segunda (22), a anulação da expulsão de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, na partida contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, no Maracanã. Com isso, o equatoriano está liberado para enfrentar a equipe argentina, na quinta (25), em La Plata.

A entidade informou que a Comissão de Árbitros, após rever o lance, concluiu que o segundo cartão amarelo aplicado ao atacante rubro-negro foi resultado de um erro manifesto. O Fla já havia recebido um comunicado da Conmebol na última semana informando a anulação.

O reconhecimento do erro na expulsão de Plata aconteceu um dia após a partida. No vídeo divulgado pela entidade, antes dos áudios do VAR, o narrador reconhece que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho.

Antes, a entidade havia enviado um ofício comunicando a suspensão de Plata para o segundo jogo e a multa de US$ 500 (R$ 2.600) para o Flamengo por cada jogador que levou amarelo: Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique. Foi essa suspensão que foi revertida.

Veja a nota da Conmebol na íntegra:

"Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.

Cabe ressaltar que, de acordo com as Regras do Jogo, o segundo cartão amarelo que resulta em expulsão não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pelo qual a sanção em questão não foi revisada durante a partida.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida.

Esta decisão reflete o compromisso da CONMEBOL com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta."