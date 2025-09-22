Improvisado, Puma dá 'conta do recado' e ganha pontos com Diniz no Vasco

O lateral-direito Puma Rodríguez vem tendo boas atuações no Vasco jogando improvisado no lado esquerdo. O uruguaio ganhou pontos com o técnico Fernando Diniz, e pelo terceiro jogo consecutivo foi escolhido para substituir Lucas Piton.

Após o Clássico do Milhões, no domingo (21), Diniz destacou a evolução de Puma. Ele elogiou não apenas a entrega física, mas também a melhora na marcação, que é um ponto considerado um dos grandes desafios do jogador no setor.

"Muito contente com o Puma. É um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Tem competência física e técnica, é alto para a posição, forte, veloz e bate bem na bola. Neste momento, é o melhor jogador para entrar naquela posição", afirmou Diniz.

O jogador teve uma sequência dura atuando improvisado: foram dois clássicos, contra Botafogo e Flamengo, além do confronto com o Ceará, em São Januário. Antes, Puma já havia atuado como lateral-esquerdo na partida contra o Atlético-MG, quando Piton estava suspenso.

"Na questão de não marcar, de fato ele cometeu alguns erros no Vasco, comigo também teve um ou outro. Mas é questão de estímulo. Um jogador forte, rápido e alto não tem por que não marcar bem. Ele tem pegado jogadores difíceis de serem marcados, tem marcado bem", completou o treinador vascaíno.

As boas atuações em jogos difíceis fortalece a posição de Puma no elenco e mostra que ele tem conseguido ganhar a confiança de Fernando Diniz, mesmo exercendo um papel que não é de sua origem.

O contrato do uruguaio com o Vasco vai até o final de dezembro deste ano. Por mais que algumas conversas sobre renovação tenham começado em janeiro, não houve avanço significativo nas tratativas, e a permanência ainda é uma incógnita.