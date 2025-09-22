Pelo segundo ano consecutivo, Real Madrid não enviará representantes na cerimônia da Bola de Ouro

O clube europeu Real Madrid não contará com representantes para a premiação Bola de Ouro. Informações da “As” apontam que a decisão tem relação com o acontecimento do ano passado, quando o time foi informado, às vésperas da cerimônia, que o jogador Vini Jr. não seria escolhido como o melhor do mundo pela Revista France Football. Na época, o eleito foi Rodri, do Manchester City.

No ano passado, o Real Madrid se pronunciou afirmando que “não iria onde não é respeitado”. O posicionamento do clube segue o mesmo um ano depois do primeiro boicote.

A cerimônia Bola de Ouro não contará com a participação de dirigentes e nem dos atletas da equipe masculina do clube. Estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo: Mbappé, Vini Jr e Belling. Ao Troféu Kopa (melhor jogador jovem) é disputado por Huijsen e ao Troféu Yashin (melhor goleiro) Curtois, todos do Real Madrid.

Mesmo sem a presença de membros da diretoria, o clube permitiu que os atletas participassem do evento. Entretanto, por causa da disputa contra o Levante nesta terça-feira, às 16h30, nenhum dos atletas masculinos estarão presentes na cerimônia.

No time feminino do clube, as indicadas são Caroline Weir ao prêmio de melhor do mundo e Linda Caicedo que briga pelo Troféu Kopa. As atletas devem ser as únicas que representaram o Real Madrid.