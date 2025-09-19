Botafogo reforça segurança no Espaço Lonier após ameaça de protestos

O Botafogo aumentou a segurança no Espaço Lonier, CT do clube, para o treino da manhã desta sexta-feira (19). As ameaças de um possível protesto por conta dos resultados ruins da equipe viralizaram e a diretoria tomou medidas para proteger o grupo.

Um carro da Polícia Militar e de uma equipe da segurança privada, com ao menos três profissionais que ficaram na entrada do CT, estiveram no local. Porém, não houve nenhum tipo de movimento da torcida Alvinegra.

O reforço chegou no Espaço Lonier por volta das 7h da manhã. A equipe deve permanecer pelo local até o final do dia. O Botafogo se prepara para encarar o Atlético-MG no sábado (20), às 18h30, no Nilton Santos.

O time foi eliminado recentemente da Libertadores e da Copa do Brasil, e cedeu empate ao Mirassol, na última quarta (17), depois de ter aberto 3x0 no placar. O resultado no último duelo fez a torcida protesta no fim do jogo, inclusive, pedindo a saída do treinador Davide Ancelotti.