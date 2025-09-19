Flamengo consegue anulação de expulsão e Plata pode atuar em jogo de volta na Libertadores

Expulsão de Plata foi anulada e ele pode defender o Flamengo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo conseguiu a anulação do segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata na vitória de 2x1 sobre o Estudiantes, no Maracanã, na quinta-feira (18), pelas quartas de final da Libertadores.

Com isso, o equatoriano está liberado para atuar na partida de volta, na próxima quinta (25), em La Plata. O Rubro-Negro reclamou bastante da atuação do árbitro colombiano Andrés Rojas não apenas pela expulsão, mas por outros lances questionados ao longo do jogo.

Em nota oficial, o Fla afirmou que recorreria à Conmebol. Durante a tarde, o clube confirmou o sucesso no apelo: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."