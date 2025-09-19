Renato Gaúcho deve poupar titulares do Fluminense para enfrentar o Vitória

O Fluminense deve utilizar reservas novamente na partida diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), no Barradão, às 16h. Renato Gaúcho já adotou a utilização de suplentes na rodada anterior, na derrota para o Corinthians por 1x0, em casa.

Renato tem prezado pela disputa das Copas. Na última terça-feira (16), o Tricolor foi derrotado por 1x0 pelo Lanús, na Argentina, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, e agora precisa vencer no jogo da volta para conseguir a vaga.

Leia também:

▶ IML de São Gonçalo é fechado, e Niterói passa a atender a demanda de toda a região

▶ Motociclista morre em acidente grave na Alameda São Boaventura, em Niterói

Boa parte dos titulares ficaram no Rio de Janeiro e sequer viajaram para a Bahia. O time base deve ser o mesmo que tem atuado nos momentos que o treinador opta por reservas. Paulo Henrique Ganso segue lesionado e está fora. Assim como Samuel Xavier, em fase final de recuperação da lesão na coxa, também não viajou.

O Fluminense ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos conquistados. O Vitória, por outro lado, é o 17º, com 22.