Vasco conta com bom retrospecto de Diniz para voltar a vencer o Flamengo

O Vasco aposta nos números de Fernando Diniz para quebrar o jejum incômodo de vitórias contra o Flamengo. O comandante vascaíno tem dado trabalho ao rival nos últimos anos. Desde 2019, Diniz é o técnico com mais vitórias, entre todos no Brasil, sobre o adversário do Cruzmaltino no domingo (21).

Nos últimos seis anos, nenhum outro técnico encarou tantas vezes o Flamengo quanto Fernando Diniz. Foram 24 partidas, nas suas passagens por São Paulo, Fluminense, Santos e Cruzeiro. Diniz obteve sete vitórias, sete empates e perdeu 10 jogos, com aproveitamento de 38,89%.

Apesar do bom retrospecto, Diniz vive a sua pior fase contra o Flamengo na carreira. O técnico está há nove jogos sem vencer o rival, com cinco derrotas e quatro empates. A última vitória de uma equipe comandada pelo treinador foi na final do Campeonato Carioca de 2023, vencida pelo Fluminense por 4x1, depois de uma derrota no jogo de ida por 2x0.

No entanto, há outras vitórias marcantes no período. No Brasileirão de 2020, quando Diniz comandava o São Paulo, os paulistas venceram o Flamengo por 4x1 no Maracanã, pela 19ª rodada da competição. Duas semanas depois, o Tricolor venceu duas vezes os rubro-negros pela Copa do Brasil, por 2x1 no Rio e por 3x0 em São Paulo, eliminando a equipe de Rogério Ceni do torneio.

O Vasco não vence o maior rival desde março de 2023, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O jogo terminou 1x0 para o Cruzmaltino, com gol do lateral Puma Rodríguez. Desde então, são 11 jogos sem bater o Flamengo. Pelo Brasileiro, a última vitória aconteceu em 2015.