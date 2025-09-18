Mesmo em má fase, John Textor pede paciência com trabalho de Davide no Botafogo

O empate em 3x3 com o Mirassol, dentro do Nilton Santos, após abrir três gols de vantagem no primeiro tempo, não abalou a confiança de John Textor, dono da SAF do Botafogo, no trabalho do técnico italiano Davide Ancelotti.

Pelo menos por enquanto, o norte-americano confia em seu treinador para tirar o Alvinegro da fase ruim. Não houve debates sobre uma possível demissão nas conversas pós-jogo entre os dirigentes. Davide teve uma longa conversa com os jogadores no vestiário após o fim da partida.

Ele reforçou a questão da mentalidade e falou em separado com Alessandro Brito e Léo Coelho, membros da diretoria do Glorioso, para analisar o desempenho do time. Este tipo de conversa é comum após todos os jogos do time.

Leia também:

▶ “Foi sem querer, querendo”: "Chaves" é detido com maconha; Vídeo!

▶ Idoso tem orelha mutilada e lacerações no corpo após ataque de cinco pitbulls em Cabo Frio

O trabalho do italiano é elogiado internamente pela forma como ele conseguiu lidar com as notícias da briga jurídica entre Textor e Eagle, empresa do americano, pelo controle da SAF do Botafogo. Nos bastidores, se avalia que o técnico fez um bom trabalho para blindar o vestiário sobre o assunto.

John Textor não considera o trabalho perfeito, mas o empresário entende que precisa ter paciência com Davide. Ele foi chamado de "burro" por parte dos torcedores após o jogo contra o Mirassol. Textor já deu sinais de que ruídos vindos das arquibancadas não lhe afetam - caso de Luís Castro, em 2022, por exemplo.