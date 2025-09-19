Fla sofre gol no fim e vence o Estudiantes por 2 a 1 na Libertadores
Rubro-Negro decide vaga para semifinal na Argentina na próxima semana
Com um início fulminante e um segundo tempo bem abaixo, o Flamengo venceu o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores, por 2 a 1. O time carioca leva uma vantagem mínima para decidir a vaga na semifinal na Argentina.
O primeiro gol do jogo aconteceu aos 15 segundos. O atacante Pedro recebeu bola de Plata, girou em cima do zagueiro e tocou para explodir os quase 70 mil torcedores no Maracanã.
Ainda antes dos 10 minutos, o segundo gol rubro-negro. Desta vez, Varela aproveitou cruzamento de Ayrton Lucas e chutou de primeira para fazer o gol mais bonito da partida.
Com 2 a 0 no placar, o Flamengo empilhou chances para aumentar a vantagem, mas pecava nas finalizações ou parava em grandes defesas de Muslera.
Na segunda etapa, o Fla baixou o ritmo, criando menos situações. Aos 37, o lance que contribuiu para um novo rumo ao confronto. Em jogada confusa, Plata tentou acertar a bola, mas acabou levando um chute na sola da chuteira. O juiz marcou falta e mostrou o segundo amarelo ao atacante, expulsando-o em seguida.
Com um homem a mais, o Estudiantes viu a possibilidade de diminuir o placar e foi a frente. Nove minutos depois, Carrillo aproveitou cruzamento e chutou. A bola desviou em Leo Pereira e entrou.
Na última bola do jogo, o time argentino quase chegou ao empate. Mas Carrilo se esticou e não conseguiu desviar o cruzamento.
O resultado dá a vantagem do empate ao Flamengo. Para o Estudiantes, basta uma vitória simples para levar o confronto aos pênaltis ou vitória por dois ou mais gols para se classificar de forma direta. O jogo acontece na próxima quinta.
Agora, o Fla se concentra no domingo, quando tem um clássico importante contra o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileiro.