Fluminense se aproxima de renovar o contrato do lateral Guga

O Fluminense e o lateral-direito Guga chegaram a um acordo e a renovação de contrato está muito perto de ser concretizada. O atual vínculo vai até o final desta temporada e, com isso, o jogador já estava apto a assinar por outra equipe.

Guga tinha recusado uma oferta inicial do Tricolor, feita em dezembro. Mas agora, ele voltou atrás e deu sinal verde para a negociação. Como já poderia assinar pré-contrato com outras equipes, ele despertou o interesse de clubes da Série A do Brasileirão.

No entanto, ele rechaçou as investidas para permanecer no Fluminense. Falta definir o tempo do novo contrato para que a negociação seja concluída. Ambas as partes já dão o negócio como certo. Na próxima semana o contrato deve ser assinado.

Leia também:

▶ “Foi sem querer, querendo”: "Chaves" é detido com maconha; Vídeo!

▶ Idoso tem orelha mutilada e lacerações no corpo após ataque de cinco pitbulls em Cabo Frio

O lateral acredita que pode seguir lutando pela titularidade, além de se sentir adaptado ao Rio de Janeiro e representatividade no elenco. O Flu acredita que Guga é um jogador versátil, que consegue atuar pelas duas laterais e com potencial de revenda, já que tem 27 anos.

Desde que foi contratado, em 2023, o defensor trava disputa com Samuel Xavier pela titularidade na posição. O veterano foi quem levou vantagem na maior parte do tempo, mas em quase todos os títulos recentes conquistados, como o Carioca e a Libertadores de 2023, Guga teve participação efetiva.