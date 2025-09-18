Vasco não libera Rayan para o Mundial Sub-20 e terá atacante na sequência do Brasileirão

O Vasco vetou a convocação do atacante Rayan para a Seleção brasileira sub-20 que disputará o Mundial da categoria. Depois de conversas com a CBF e com o técnico Ramon Menezes, o clube deixou claro que não gostaria de perder o jovem para a sequência da temporada. O único atleta vascaíno na lista é o lateral Leandrinho.

A entidade entendeu o pedido do Vasco e optou por não convocar Rayan. Ele vinha sendo presença constante na lista de Ramon até então. O jogador foi titular na conquista do Sul-Americano da categoria, em janeiro, que colocou a Seleção na disputa do Mundial.

A competição será disputada do dia 27 de setembro até o dia 20 de outubro, no Chile. O último título do Brasil no torneio foi em 2011, com Phillippe Coutinho como um dos protagonistas da seleção.

O início deste ano, o Vasco já contava que perderia Rayan para o Mundial Sub-20. O torneio ainda seria uma possibilidade de valorizar ainda mais o atacante. A chegada de Fernando Diniz mudou isso.

Rayan se tornou protagonista do time e xodó do técnico. Dos 10 gols do atacante na temporada, sete foram sob o comando do técnico. Fernando Diniz também foi peça determinante para a manutenção de Rayan no Vasco.

O atacante recebeu várias sondagens de clubes da Europa na janela do meio do ano, mas o treinador pediu à direção vascaína que o jogador não fosse negociado de jeito nenhum. As vendas de João Victor e Luiz Gustavo ajudaram o clube a mantê-lo até o fim do ano, pelo menos.