Competições esportivas marcam a reinauguração da rampa de skate na Rocinha

A programação promete movimentar a comunidade, reunindo atletas de diferentes estilos em uma grande celebração do esporte e da convivência - Foto: Divulgação

A rampa de skate da Rocinha está de cara nova! O Governo do Estado, por meio da Suderj, reinaugura neste domingo (21/09), às 10h, o espaço que é ponto de encontro de atletas e apaixonados pelo esporte.

Para celebrar a entrega, o Complexo Esportivo da Rocinha vai receber competições de skate, bike e patins, com direito a premiação para os três melhores colocados em cada modalidade.

O presidente da SUDERJ, Marcos Santos, reforçou a importância da revitalização:

"Após anos de uso sem intervenções, entregar uma estrutura renovada é reafirmar nosso compromisso com a cidadania esportiva e o bem-estar da Rocinha. Esta reinauguração simboliza não apenas segurança, mas também orgulho e representatividade para quem vive o esporte todos os dias", afirmou.

A programação promete movimentar a comunidade, reunindo atletas de diferentes estilos em uma grande celebração do esporte e da convivência. O público interessado pode assistir gratuitamente às competições.

Premiação:

• 1º lugar: troféu feito com peça de skate;

• 2º e 3º lugares: medalhas feitas com peça de skate;

• Todos os premiados também levam peças de skate, bike e patins.