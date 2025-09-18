Competições esportivas marcam a reinauguração da rampa de skate na Rocinha
Reforma moderniza o espaço e valoriza o cenário esportivo local
A rampa de skate da Rocinha está de cara nova! O Governo do Estado, por meio da Suderj, reinaugura neste domingo (21/09), às 10h, o espaço que é ponto de encontro de atletas e apaixonados pelo esporte.
Para celebrar a entrega, o Complexo Esportivo da Rocinha vai receber competições de skate, bike e patins, com direito a premiação para os três melhores colocados em cada modalidade.
O presidente da SUDERJ, Marcos Santos, reforçou a importância da revitalização:
"Após anos de uso sem intervenções, entregar uma estrutura renovada é reafirmar nosso compromisso com a cidadania esportiva e o bem-estar da Rocinha. Esta reinauguração simboliza não apenas segurança, mas também orgulho e representatividade para quem vive o esporte todos os dias", afirmou.
A programação promete movimentar a comunidade, reunindo atletas de diferentes estilos em uma grande celebração do esporte e da convivência. O público interessado pode assistir gratuitamente às competições.
Premiação:
• 1º lugar: troféu feito com peça de skate;
• 2º e 3º lugares: medalhas feitas com peça de skate;
• Todos os premiados também levam peças de skate, bike e patins.