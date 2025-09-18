Bernardinho chora à beira da quadra após notícia sobre a morte da mãe
Maria Ângela Rocha Rezende morreu aos 90 anos nesta quarta-feira (17), enquanto o técnico está nas Filipinas para o Mundial de Vôlei
O técnico Bernardinho foi surpreendido, na noite dessa quarta-feira (17), pela triste notícia do falecimento de sua mãe, Maria Ângela Rocha Rezende, aos 90 anos. Do outro lado do mundo, o treinador da seleção brasileira masculina de vôlei está nas Filipinas, onde disputa o Mundial.
Antes do início da partida, ao receber a notícia, o técnico não conteve a emoção e foi às lágrimas na beira da quadra. Ele chegou a ser consolado pelos jogadores, que o abraçaram ainda durante o aquecimento para a partida.
Derrota no Mundial
O clima também não foi dos melhores dentro de quadra, já que o Brasil sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Sérvia, se colocando numa situação complicada no Mundial Masculino de vôlei. Com seis pontos em três jogos, a seleção brasileira ocupa a segunda colocação do grupo H e no momento, ainda está dentro da zona de classificação.
A partir das 10h desta quinta-feira jogam República Tcheca e China pelo complemento da terceira e última rodada. Os brasileiros precisam secar os tchecos, que têm três pontos contra zero dos chineses, que estão eliminados.
Veja os cenários
- OBrasil se classifica se a China vencer por qualquer placar ou se a República Tcheca vencer por 3 a 2;
- Vitória por 3 a 1 dos tchecos deixaria Brasil e República Tcheca com a mesma campanha em sets (seis vencidos e quatro perdidos). Com isso, a classificação seria decidida no saldo de pontos;
- A República Tcheca se classifica se vencer a China por 3 a 0, o que empurraria o Brasil para a terceira colocação da chave.