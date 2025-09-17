Botafogo sofre 'apagão' e leva empate após estar vencendo por três gols

O Botafogo sofreu um duro empate na noite desta quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, diante do Mirassol, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir 3 a 0 no primeiro tempo, o time carioca viu o adversário crescer e empatar na segunda etapa.

A primeira metade da partida foi completamente dominada pelo Botafogo. Logo aos 12 minutos, Savarino recebeu passe dentro da grande área e bateu firme para abrir o placar. Aos 31, o atacante espanhol Chris Ramos desviou chute de Alex Telles e aumentou a vantagem. Antes do intervalo, Montoro ainda fez o terceiro. Ele aproveitou rebote do goleiro e chutou forte para marcar.

Com 3 a 0 no placar, o jogo parecia definido, mas o Mirassol voltou diferente e passou a dominar a segunda etapa. Logo aos 2 minutos, Chico da Costa diminuiu a desvantagem. Aos 13, mais um gol dos paulistas. Jemmes aproveitou o bate-rebate e chutou forte, sem chances para Léo Link. O gol de empate aconteceu aos 16 minutos. Lucas Ramon recebeu cruzamento nas costas da zaga e, sozinho, cabeceou para igualar o jogo.

Após o empate, os dois times tiveram, ao menos, um lance de possível pênalti, mas nenhum foi sinalizado pelo árbitro.

Ao fim da partida, a torcida Alvinegra vaiou o time e pediu a demissão do treinador Davide Ancelotti.

Com o empate, o Mirassol se manteve no G4, com 39 pontos. Já o Botafogo está logo atrás dos paulistas, na quinta colocação, com 36 pontos ganhos.