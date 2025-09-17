Filipe Luís escolhe empresário e volta a negociar renovação com o Flamengo

A negociação entre Flamengo e o técnico Filipe Luís para a renovação do contrato está avançando. Nas últimas semanas, o comandante rubro-negro elegeu o empresário português Jorge Mendes para liderar as conversas.

Mendes, ex-empresário do craque português Cristiano Ronaldo, é um dos nomes mais conhecidos do esporte. Ele se encontrou com o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, durante a última Data Fifa, em Portugal.

Boto aproveitou o descanso do calendário no começo do mês para ver os familiares e também realizou reuniões de trabalho por lá. A conversa com Mendes foi considerada positiva, e de forma oficial, o Flamengo tomou conhecimento das condições para ampliação do vínculo.

Leia também:

▶ Idosa é presa com 11 mil pinos do cocaína escondidos no porta-malas de carro

▶ Polícia localiza foragida da Justiça do Pará, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

As duas partes enxergam com bons olhos a renovação até o fim de 2027, mas existe a possibilidade de acerto por mais um ano apenas. Outra pendência diz respeito ao valor da multa rescisória, considerada baixa.

O técnico segue concentrado nos duelos do clube carioca. O contrato atual vai somente até dezembro deste ano. Filipe Luís recebeu proposta do clube para estender o contrato, mas disse na ocasião que não tinha pressa e manifestou seu desejo de seguir no Fla.

Nas últimas semanas, Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. Além de procurar o técnico, o clube turco procurou o Flamengo para demonstrar interesse e sinalizou uma compensação financeira, mas a diretoria não quis ouvir. O treinador explicou publicamente a situação.

"Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e quero honrar."