Jogos da juventude: Delegação do RJ ganha 7 de 14 medalhas de ouro no Wrestling

O wrestling do Rio de Janeiro viveu um dia histórico nos Jogos da Juventude, que acontecem esta semana em Brasília. A equipe carioca conquistou 10 medalhas — sete ouros, duas pratas e um bronze — consolidando a modalidade como uma das maiores forças do Estado no cenário nacional.

Entre os grandes campeões está Marcos Vinicius Moraes Teixeira, ouro na luta livre masculina até 55kg, confirmando a regularidade que já vinha mostrando em competições anteriores. Luanny Barbosa de Souza emocionou a torcida ao vencer a categoria até 49kg, tornando-se um dos nomes mais promissores da nova geração feminina.

Moisés Teixeira Ferreira Santos, no estilo Greco-Romano até 48kg, e Kaillany Melo Ferreira da Cruz, na luta livre até 73kg, também confirmaram sua evolução técnica com vitórias contundentes. Um dos momentos mais simbólicos do dia veio com Lavozier Herminio Wadick Marubo, indígena do povo Marubo, que alcançou o ouro na categoria Greco-Romana até 65kg, reforçando sua posição como destaque nacional e exemplo de representatividade no esporte brasileiro. “Eu só tenho que agradecer. Treinei bastante e, agora, sou campeão”, afirmou Moisés Teixeira, logo após a conquista.

As pratas de Matheus Maxminiano de Souza e Ana Luiza Rodrigues de Souza Coelho reforçaram a consistência da equipe, enquanto o bronze de Arthur da Cunha Estevão completou a campanha memorável do time carioca.

O wrestling faz parte dos Jogos da Juventude desde 2015 e, em dez anos de história dentro da competição, o Rio de Janeiro reafirma, mais uma vez, seu papel de celeiro de talentos para o futuro olímpico do país.

A equipe de wrestling integra a maior delegação já enviada pelo Rio de Janeiro para os Jogos: são 183 atletas, acompanhados por 32 técnicos, 6 assistentes técnicos e 6 dirigentes, representando o Estado em 19 modalidades. Todas as passagens aéreas e uniformes são custeados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os Jogos da Juventude 2025 seguem até o dia 25 de setembro.