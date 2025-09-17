Samuel Xavier participa de jogo-treino e avança em recuperação no Fluminense

Na última terça-feira (16), o Fluminense realizou um jogo-treino contra o Niteroiense, no CT Carlos Castilho, e teve uma boa notícia: o lateral-direito Samuel Xavier esteve em campo e avançou na sua recuperação física.

O jogador se aproxima agora de retornar e ficar a disposição do técnico Renato Gaúcho. O Tricolor utilizou os atletas que não foram utilizados na partida contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana, e a equipe de Niterói colocou em campo jogadores que não atuaram no sábado, pelo Campeonato Carioca da Série B1.

Além de Samuel Xavier, outros nomes que estiveram em campo foram o volante Thiago Santos, o meia Rúben Lezcano e os atacantes Joaquín Lavega e Santiago Moreno.

Samuel Xavier deixou o campo de jogo no duelo contra o Bahia com dores na coxa esquerda. Ele foi substituído aos 11 minutos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com a saída do titular, Guga assumiu a posição.