Vasco pode ter o desfalque de dois titulares para o clássico contra o Flamengo

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, tem a semana cheia para trabalhar. Mas o comandante ainda tem desfalques nos treinamentos da equipe. O lateral-esquerdo Lucas Piton e o volante Tchê Tchê estão no departamento médico e devem desfalcar o time no clássico contra o Flamengo, domingo (21), no Maracanã, pelo Brasileirão.

O camisa 6 tem uma lesão na panturrilha esquerda e dificilmente terá condições de jogo. O camisa 3 não teve lesão constatada. Mas o departamento médico trata com cautela o atleta. Ele sofreu uma lesão contra o Corinthians, voltou contra o Botafogo depois da Data Fifa, mas saiu de campo com dores no começo da partida da Copa do Brasil.

Tchê Tchê só será titular em caso de rápida evolução nos próximos dias. O jogador será avaliado até o dia do clássico.

Se os dois estiverem de fora do duelo, a tendência é que Puma seja mantido na lateral. Para o meio, Diniz deve utilizar Hugo Moura. O volante estava atuando como zagueiro improvisado e deve retornar ao seu lugar de origem.