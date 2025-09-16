Neto tem lesão na coxa e perde o resto da temporada do Botafogo

O goleiro Neto, do Botafogo, sofreu uma grave lesão muscular da coxa direita no jogo contra o São Paulo, no domingo (14), e não joga mais nesta temporada pelo Glorioso. O camisa 22 precisará de uma cirurgia e o retorno previsto é entre 12 e 20 semanas.

O clube carioca divulgou uma nota sobre o caso de Neto: "O goleiro Neto sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O arqueiro será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos força e uma boa recuperação ao atleta."

Neto foi substituído aos 46 minutos do primeiro tempo na derrota para o São Paulo. Após chutar a bola, ele caiu com dores e recebeu atendimento. Ele chegou ao Alvinegro em agosto para substituir John, vendido para o futebol inglês.

O titular do gol do Botafogo será Léo Linck. Ele já estará em campo nesta quarta-feira (17), no duelo contra o Mirassol, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.