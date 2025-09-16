Flamengo conta com retornos mas ainda terá dupla titular fora para duelo contra o Estudiantes, na quinta (18)

Instagram Facebook Twitter Whatsapp
relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de setembro de 2025 - 19:47
O Flamengo terá alguns retornos para o duelo contra o Estudiantes, pela Libertadores, na quinta-feira (18), no Maracanã. Após chegar a seis desfalques no último domingo (14), contra o Juventude, o Rubro-Negro terá a volta de Léo Ortiz, Bruno Henrique e Varela.

Por outro lado, a tendência é que Jorginho e Alex Sandro sigam fora de combate. O volante tem um edema na coxa esquerda e está fora desde antes da Data Fifa. Ele sentiu logo após a goleada sobre o Vitória. No mesmo jogo, o lateral-esquerdo sofreu uma lesão na panturrilha e está em fase final de tratamento.

Filipe Luís conta com o retorno de Bruno Henrique. O atacante ficou fora do último compromisso do clube pois estava com um incômodo na coxa. O exame não apontou lesão, mas o departamento médico optou por poupá-lo. Sem se queixar de dores, ele voltará a ser relacionado.

Varela também se aproxima de retornar. O lateral uruguaio voltou mais cedo da convocação de sua seleção com uma pubalgia. Ele fez uma parte do treino desta terça (16) com o grupo e se tudo correr bem, ficará à disposição para encarar o time argentino.

Quem segue fora é Pulgar. Mesmo com o chileno começando a fazer exercícios no campo, ele ainda precisa de mais duas semanas de treinamento com a fisioterapia antes de ser liberado para ser reintegrado ao grupo. O camisa 5 deve voltar a jogar em outubro.

