Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Fluminense encara o Lanús, em Buenos Aires

O Fluminense vai até Buenos Aires para encarar o Lanús, nesta terça-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús. Esse é o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será no dia 23, no Maracanã, no mesmo horário. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Alianza Lima e Universidad de Chile.

O time de Renato Gaúcho vem de derrota no Brasileirão, após utilizar reservas, contra o Corinthians, por 1x0, dentro de casa. Com boas atuações nas copas, o Tricolor tenta alcançar a semifinal também na Sul-Americana, lugar que já chegou na Copa do Brasil.

O Flu deve entrar em campo com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

O Lanús terminou como líder do Grupo G, com 12 pontos somados. Nas oitavas, bateu o Central Córdoba nos pênaltis. No Campeonato Argentino, o time vem de vitória após uma sequência de três jogos sem triunfo.

A equipe argentina deve ter a seguinte escalação: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino (Segovia), Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno.

A arbitragem é toda do Uruguai. Apita o jogo Gustavo Tejera. Ele é auxiliado por Carlos Barreiro e Agustin Berisso. O comando do VAR fica com Jonathan Fuentes.